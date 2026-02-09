Bub (3) zu Tode gequält: Grausame Chatprotokolle

Elias wog nur noch 7 Kilogramm

Der Vater zeigte nach seiner Festnahme Reue, hatte aber zuvor offenbar versucht, das Verschwinden des Kindes zu verschleiern. Die Großeltern seien mit Ausreden abgespeist worden, während die verbliebenen Geschwister sie weiterhin besucht haben. Vor seinem Tod wog das Kind bei einer Körperlänge von 94 Zentimetern lediglich sieben Kilogramm.