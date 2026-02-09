Bub (3) zu Tode gequält: Grausame Chatprotokolle

Die Ermittlungsdetails lassen nur erahnen, welchen Horrorszenarien das Kind ausgesetzt war. Im Mai 2024 verstarb der dreijährige Elias aus Ebbs im Tiroler Bezirk Kufstein aufgrund von massiver Unterernährung. Im Herbst erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die Eltern – wegen Quälens, Freiheitsentziehung und Mord! Heute kommt es in Innsbruck zum Prozess. Die „Krone“ berichtet live vor Ort.
Was der dreijährige Elias in seinem kurzen Leben alles ertragen hat müssen, kann man kaum in Worte fassen. Noch weniger lässt sich begreifen, wie man dem kleinen Bub solch grausame Torturen zufügen hat können.
Die „Krone“ tickert live aus dem Gerichtssaal:
Drei Sachverständige, aber keine Zeugen geladen
Das Geschworenengericht unter dem Vorsitz von Richter Andreas Mair wird sich im Laufe des Tages mit drei Gutachten befassen: Zwei gerichtsmedizinische Sachverständige werden im Schwurgerichtssaal sprechen, zudem wird die bekannte Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner ihre Expertise einbringen. Zeugen wurden dagegen nicht geladen.
Eltern wähnten „Dämon“ in Bub
Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde das Kind über Monate hinweg auf grausamste Weise misshandelt. Die Eltern sollen den Buben vom Familienleben ausgeschlossen, weggesperrt, gefesselt, geschlagen und gedemütigt haben. Teilweise sei er stundenlang nackt eingesperrt gewesen – ohne Licht, ohne Hilfe, ohne Essen.
Die Anklage spricht von einem gezielten Vorgehen: Ziel sei es gewesen, das Kind „möglichst qualvoll zu töten“. Die Eltern sollen ihre Taten sogar in Chats besprochen und mit Fotos und Videos dokumentiert haben.
Besonders verstörend: Die Mutter gab bei Einvernahmen an, in dem Kind habe ein „Dämon“ gewohnt. Dieser sei für die finanziellen Probleme der Familie verantwortlich gewesen. Ein gerichtspsychiatrisches Gutachten attestierte beiden Eltern zwar eine Persönlichkeitsstörung mit sadistischen Zügen, dennoch gelten sie als zurechnungsfähig.
Elias wog nur noch 7 Kilogramm
Der Vater zeigte nach seiner Festnahme Reue, hatte aber zuvor offenbar versucht, das Verschwinden des Kindes zu verschleiern. Die Großeltern seien mit Ausreden abgespeist worden, während die verbliebenen Geschwister sie weiterhin besucht haben. Vor seinem Tod wog das Kind bei einer Körperlänge von 94 Zentimetern lediglich sieben Kilogramm.
