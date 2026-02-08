Vorteilswelt
Mit kaputtem Knie

Nach Horror-Sturz: Die erste Vonn-Diagnose ist da!

Olympia
08.02.2026 15:55
Lindsey Vonn
Lindsey Vonn(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem heftigen Sturz bei der Olympia-Abfahrt von Lindsey Vonn ist jetzt die erste Diagnose da: Die 41-jährige US-Amerikanerin soll sich neben dem Kreuzbandriss einen Bruch des Unterschenkels zugeszogen haben.

Mehr in Kürze ...

