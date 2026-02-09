Golfprofi mit Football-Helm ließ Fans eskalieren

Wie ein Golfprofi mit Football-Helm, der Verlobte von Taylor Swift mit einem Zauberschlag und der Sohn des Weltranglisten-Ersten die Fans bei den Phoenix Open eskalieren ließen. Österreichs Golfstar Sepp Straka schrieb mit 123.000 Dollar Preisgeld beim Partyturnier der PGA-Tour erstmals in dieser Saison an.
Die Phoenix Open in Scottsdale sind das Partyturnier der PGA-Tour. Besonders im 22.000 Fans fassenden Stadion rund um die 16. Spielbahn eskalieren die Fans jedes Jahr. Heuer sorgte Joel Dahmen dort für Ekstase, als er einen Football-Helm der Seattle Seahawks trug. Der Amerikaner erklärte danach: „Wir haben überlegt, wie wir dezent patriotisch wirken können. Mein Caddie, Ben Hulka, war früher der Ausrüstungsmanager der Seahawks. Er hat den offiziellen Helm, also hat er ihn mitgebracht und ich habe ihn aufgesetzt.“
Travis Kelce zeigte einen Zauberschlag
Football-Star Travis Kelce, Tight-End von NFL-Klub Kansas City Chiefs und Verlobter von US-Sängerin Taylor Swift, begeisterte die Massen, als ihm bei einem Showauftritt am „lautesten Golfloch der Welt“ fast ein Hole-in-One gelang. Kelce genoss den Moment in vollen Zügen. Mit einem imaginären Gitarrenriff, zahlreichen High-Fives und ausladenden Gesten Richtung Tribünen heizte er die ohnehin kochende Stimmung weiter an. Golfweek-Journalist und Golf-Channel-Analyst Eamon Lynch witzelte: „Ich glaube, Taylor Swift wird darüber ein Lied schreiben.“
Scheffler Junior ging viral
Ebenfalls viral ging der Auftritt von Bennett Scheffler, Sohn des Weltranglisten-Ersten Scottie Scheffler. Der Junior, der im Mai zwei Jahre alt wird, spielte mit seinen Plastikschlägern und hatte jede Menge Spaß. Dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, ist fast logisch. Seitdem Bennett auf der Welt ist, dominiert sein Papa die Golfszene nach Belieben. Der kleine Mann war schon bei unzähligen Turnieren und Siegerehrungen seines Vaters dabei.
123.000 Dollar Preisgeld für Straka
Die Kinder von Sepp Straka, Leo (2) und der im August 2025 um zwei Monate zu früh auf die Welt gekommene Thomas, waren nicht mit dabei. Sepp sagte aber strahlend: „Alle sind gesund. Ich habe es sehr genossen, nach dem Ryder Cup, viel Zeit daheim zu verbringen. Es war wichtig und schön, dass ich viel mithelfen konnte.“ Nach mäßigem Start am Donnerstag holte Straka am Ende noch Platz 18. Mit 123.000 Dollar Preisgeld schrieb der Wiener erstmals in dieser Saison an. Der frühere Jugendspieler des GC Fontana in Oberwaltersdorf erklärte: „Das Wichtigste ist für mich, dass ich mich als Golfer weiterentwickle, mein Spiel verbessere. Dann passen auch die Ergebnisse.“
Chris Gotterup holte am Schlusstag vier Schläge Rückstand auf, gewann im Stechen gegen Hideki Matsuyama. Für den Amerikaner war es nach den Sony Open auf Hawaii bereits der zweite Turniersieg in diesem Jahr.
