Golfprofi mit Football-Helm ließ Fans eskalieren

123.000 Dollar Preisgeld für Straka

Die Kinder von Sepp Straka, Leo (2) und der im August 2025 um zwei Monate zu früh auf die Welt gekommene Thomas, waren nicht mit dabei. Sepp sagte aber strahlend: „Alle sind gesund. Ich habe es sehr genossen, nach dem Ryder Cup, viel Zeit daheim zu verbringen. Es war wichtig und schön, dass ich viel mithelfen konnte.“ Nach mäßigem Start am Donnerstag holte Straka am Ende noch Platz 18. Mit 123.000 Dollar Preisgeld schrieb der Wiener erstmals in dieser Saison an. Der frühere Jugendspieler des GC Fontana in Oberwaltersdorf erklärte: „Das Wichtigste ist für mich, dass ich mich als Golfer weiterentwickle, mein Spiel verbessere. Dann passen auch die Ergebnisse.“