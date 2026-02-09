EU einigt sich auf weitreichendes Klimaziel

Gefahr weiterer Betriebsauswanderungen

Es dürfe auf keinen Fall passieren, dass Europa durch überschießende Vorgaben wesentliche Produktionssparten und kritische Infrastruktur etwa nach China oder an andere Billiglohnländer verliere und diese außerhalb der EU unter schlechteren Umweltstandards stattfinde. Gleichzeitig zeigt sich Bernhuber aber kompromissbereit. Unter der Voraussetzung, dass diese Bedenken im weiteren Gesetzgebungsprozess laufend berücksichtigt werden, könne er der Vorlage positiv zustimmen. Stillstand beim Klimaschutz sei ebenso wenig eine Option.