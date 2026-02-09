Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis 2040

EU einigt sich auf weitreichendes Klimaziel

Außenpolitik
09.02.2026 15:41
Europa will bald frei von Emissionen sein.
Europa will bald frei von Emissionen sein.(Bild: AP/APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Petja Mladenova
Von Mark Perry und Petja Mladenova

Die Europäische Union hat sich auf ein neues, weitreichendes Klimaziel geeinigt, das im Parlament beschlossen werden soll: Bis 2040 sollen die Netto-Treibhausgasemissionen um 90 Prozent gegenüber 1990 sinken.

0 Kommentare

Der Beschluss wird im EU-Klimagesetz verankert und ist damit für alle Mitgliedsstaaten rechtlich bindend. Die Einigung gilt als wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050, bringt aber auch Spannungen mit sich.

Deutliche Kursverschärfung
Bereits jetzt verpflichtet das EU-Klimagesetz die Mitgliedsstaaten zu klaren Vorgaben: Bis 2030 müssen die Emissionen um mindestens 55 Prozent reduziert werden. Das 2040-Ziel verschärft diesen Kurs deutlich und erhöht den Druck auf Industrie, Energieversorgung, Verkehr und Landwirtschaft.

EU-Mandatar und Bauer Bernhuber sieht Licht- und Schattenseiten in dem Beschluss.
EU-Mandatar und Bauer Bernhuber sieht Licht- und Schattenseiten in dem Beschluss.(Bild: Philippe BUISSIN)

EU-Mandatar Alexander Bernhuber bezeichnet die gesetzte Umweltlatte als ambitioniert, warnt jedoch auch vor vorschnellen Erwartungen. „Das Klimaziel 2040 ist ehrgeizig und noch mit einigen offenen Fragen verbunden. Ohne realistische Technologien, gesicherte Finanzierung und faire Rahmenbedingungen drohen Belastungen für heimische Betriebe und unsere Landwirtschaft“, so der VP-Mandatar aus Niederösterreich.

Gefahr weiterer Betriebsauswanderungen
Es dürfe auf keinen Fall passieren, dass Europa durch überschießende Vorgaben wesentliche Produktionssparten und kritische Infrastruktur etwa nach China oder an andere Billiglohnländer verliere und diese außerhalb der EU unter schlechteren Umweltstandards stattfinde. Gleichzeitig zeigt sich Bernhuber aber kompromissbereit. Unter der Voraussetzung, dass diese Bedenken im weiteren Gesetzgebungsprozess laufend berücksichtigt werden, könne er der Vorlage positiv zustimmen. Stillstand beim Klimaschutz sei ebenso wenig eine Option.

Lesen Sie auch:
Der „World Nuclear Industry Status Report“ wird jährlich von einem internationalen Team aus ...
„Strahlende“ Zukunft
China treibt Atomkraft weltweit auf Rekordniveau
21.01.2026
Krone Plus Logo
„EU muss hart sein“
Darum dominiert China den weltweiten Automarkt
09.02.2026

EU-Mandatarin Lena Schilling, mit der grünen Fraktion in Brüssel einer der treibenden Kräfte dieser Öko-Revolution bewertet die Einigung hingegen als klar positiv. „Das Erreichen eines politischen Konsenses über das 2040-Ziel ist ein überaus wichtiger Erfolg für die europäische Klimapolitik auf dem Weg zur dringend benötigten Klimaneutralität 2050“, erklärt sie. Die Entscheidung sende ein starkes Signal, dass die EU an ihrem Klimakurs festhalte.

Die Grünen von Lena Schilling haben den Beschluss vorangetrieben.
Die Grünen von Lena Schilling haben den Beschluss vorangetrieben.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Fest steht für die Mandatarin: „Mit dem 90-Prozent-Ziel für 2040 geht die EU einen mutigen Schritt.“ Bernhubers Einwurf: „Ob daraus ein europäisches Vorzeigeprojekt oder ein politischer Kraftakt mit wirtschaftlichen Nebenwirkungen für die Mitgliedsstaaten wird, die nun ihre nationalen Bestrebungen vervielfachen werden müssen, wird, entscheidet sich an der Umsetzung – und daran, ob Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit und soziale Fairness in Einklang gebracht werden können.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
284.708 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
278.582 mal gelesen
Lindsey Vonn
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
146.388 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Mehr Außenpolitik
Britische Regierung
Epstein-Skandal: Nächster prominenter Kopf rollt
Bis 2040
EU einigt sich auf weitreichendes Klimaziel
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
Diskutieren Sie mit!
Wie viel Vetomacht darf der Umweltschutz haben?
Trotz Verhandlungen
Russland überzieht Ukraine mit massiven Attacken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf