Neue Vorwürfe

Polizei ermittelt gegen Andrew Mountbatten-Windsor

Royals
09.02.2026 14:15
Andrew Mountbatten-Windsor soll Geheim-Dokumente an Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ...
Andrew Mountbatten-Windsor soll Geheim-Dokumente an Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben haben. Die britische Polizei ermittelt nun.(Bild: AFP/JORDAN PETTITT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Epstein-Akten bringen weitere problematische Informationen über den britischen Ex-Prinzen Andrew ans Licht. So entdeckten britische Medien darin E-Mails, die nahelegen, dass der frühere Handelsbeauftragte seinem Freund Jeffrey Epstein vertrauliche Dokumente weiterleitete. Wie die „Daily Mail“ berichtete, soll nun sogar die Polizei gegen den 65-Jährigen ermitteln.

0 Kommentare

Demnach bestätigte die Polizei gegenüber „Daily Mail“, gegen Prinz Andrew wegen des Verdachts, der ehemalige Herzog von York habe vertrauliche Berichte aus seiner Funktion als britischer Handelsgesandter an Jeffrey Epstein weitergegeben, zu ermitteln. Zuvor hatte die Anti-Monarchie-Gruppe Republic den Ex-Prinzen bei der Polizei angezeigt. 

Die E-Mails aus den Epstein-Akten, die teils im Dezember 2010 und Anfang 2011 versendet wurden, untergraben zudem die Behauptungen Andrews, den Kontakt zu Jeffrey Epstein zuvor abgebrochen zu haben.

Vertrauliche Berichte weitergegeben
Der US-Multimillionär, der jahrelang einen Missbrauchsring betrieb, dem Dutzende junge Frauen und Mädchen zum Opfer fielen, war damals bereits wegen der Prostitution einer Minderjährigen verurteilt.

Die E-Mails untergraben zudem die Behauptung Andrews, er habe den Kontakt zu Epstein zuvor ...
Die E-Mails untergraben zudem die Behauptung Andrews, er habe den Kontakt zu Epstein zuvor abgebrochen zu haben.(Bild: PPS/www.PPS.at)

 Zu den weitergegebenen Dokumenten gehören Berichte offizieller Besuche in Hongkong, Vietnam und Singapur in Andrews Rolle als Handelsbeauftragter der britischen Regierung. Auch eine Analyse zu Investitionsmöglichkeiten in Afghanistan landete in Epsteins E-Mail-Postfach. Ob sich Andrew damit tatsächlich strafbar gemacht haben könnte, war zunächst unklar.

Zwischenrufer störten Auftritte von König Charles
Die Verwicklung Andrews in den Epstein-Skandal macht auch zunehmend anderen Royals zu schaffen: Als Andrews älterer Bruder, König Charles III., am Montag der nordwestenglischen Grafschaft Lancashire einen Besuch abstattete, rief ihm ein Mann zu: „Wie lange wussten Sie über Andrew Bescheid?“ Es war bereits der zweite öffentliche Auftritt des Königs, der von einem Zwischenruf zu dem Thema gestört wurde.

Andrew, der jahrelang mit Epstein befreundet war, streitet jegliche Kenntnis oder gar Beteiligung an den Taten des 2019 gestorbenen US-Multimillionärs ab.

Millionenschwerer Vergleich
Eines der Epstein-Opfer, Virginia Giuffre, warf Andrew vor, sie mehrmals missbraucht zu haben, unter anderem als sie noch minderjährig war. Obwohl Andrew die Vorwürfe strikt zurückwies, einigte er sich mit der inzwischen verstorbenen Giuffre in einem US-Zivilprozess auf einen Berichten zufolge millionenschweren Vergleich.

Lesen Sie auch:
Prinz William und Prinzessin Kate ließen über einen Sprecher des Kensington-Palastes ausrichten, ...
„Zutiefst besorgt“
William und Kate äußern sich zu Epstein-Skandal
09.02.2026

Titel und Ehren aberkannt
Der jüngere Bruder des Königs verlor im Laufe der Zeit durch die Vorwürfe sowohl seine Rolle als offizieller Vertreter des Königshauses als auch alle Ehren, militärische Ränge und Titel. Zuletzt wurde ihm von Charles auch der durch Geburt erworbene Titel „Prinz“ aberkannt. Er heißt nun nur noch Andrew Mountbatten-Windsor. Zudem musste er aus dem luxuriösen Anwesen Royal Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen.

Polizei
