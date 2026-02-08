„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert

Große Aufregung um Jutta Leerdam: Die „Olympia-Queen“ hätte nach ihrem 1000-Meter-Training eigentlich mit der gesamten niederländischen Presse sprechen sollen. Doch die Eisschnellläuferin hatte einen anderen Plan.
Vor ihrem Antreten bei den Olympischen Spielen war Jutta Leerdam der Presse aus dem Weg gegangen. Als Reaktion legte der niederländische Journalistenverband (NSP) offiziellen Protest beim Team ein. „Das ist unangemessen, inakzeptabel, eines Teams unwürdig und zeugt von wenig Respekt vor den niederländischen Medien und insbesondere der niederländischen Öffentlichkeit“, hieß es.
Privatjet und Presse-Boykott
Nach ihrem Training sprach sie dann jedoch lediglich mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender NOS, wie die „Bild“ berichtet. Die restlichen rund 20 niederländischen Medienvertreter bekamen kein Statement der 27-Jährigen, deren Anreise mit einem Privatjet bereits für Wirbel gesorgt hatte.
„Ich wollte lieber ein bisschen in meiner Blase bleiben und mich auf die Spiele vorbereiten. Dann muss ich nicht unbedingt viel darüber erzählen“, sagte sie in ihrem einzigen Interview. „Natürlich teile ich viel online und erzähle auch, wie es mir geht, daher habe ich nicht das Gefühl, dass ich das auch noch an anderen Orten tun muss. Denn ich bin schon ziemlich offen, finde ich.“
„Verhalten entsetzlich, wie das einer Diva“
Nicht allen gefällt das Auftreten der Speedskating-Ikone. Besonders deutlich wurde der Ex-Journalist und früherer Fußballer Johan Derksen vor wenigen Tagen in der TV-Sendung „Vandaag inside“. Er bezeichnete ihr Verhalten als „entsetzlich, wie das einer Diva“.
Freund ist bekannter Influencer
Immer an ihrer Seite: Jake Paul. Mit dem Influencer und Boxer lebt Leerdam eine öffentliche Beziehung, ihre rund fünf Millionen Instagram-Follower sind stets dabei. Die Olympia-Zweite von Peking über 1000 Meter und siebenfache Weltmeisterin rückt damit nicht nur sportlich in den Fokus.
