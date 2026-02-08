„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert

„Ich wollte lieber ein bisschen in meiner Blase bleiben und mich auf die Spiele vorbereiten. Dann muss ich nicht unbedingt viel darüber erzählen“, sagte sie in ihrem einzigen Interview. „Natürlich teile ich viel online und erzähle auch, wie es mir geht, daher habe ich nicht das Gefühl, dass ich das auch noch an anderen Orten tun muss. Denn ich bin schon ziemlich offen, finde ich.“