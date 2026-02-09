Herren-Team-Kombi: Die Abfahrt ab 10.30 Uhr LIVE

Kriechmayr wurde wieder mit Feller zusammengespannt. „Ich hoffe, dass ich zumindest in Tuchfühlung bin und ihm nicht so eine Mammutaufgabe hinterlasse wie letztes Jahr. Eine Team-Medaille wäre sehr viel wert“, erinnerte der Speed-Spezialist an die Heim-WM. Damals hatte er nur als 13. an Feller übergeben, der dann mit vollem Risiko ausschied. Feller bezeichnete den Slalom-Hang als den „schwersten im Jahr zum schnell sein, weil da nicht viel drinnen ist.“ Es sei aber für den Spezialslalom ein Vorteil, den Hang, den Untergrund und das Rennfeeling schon zu spüren bekommen.“