„Diese Woche entscheidet, wie wir weitergehen“

Diese Woche markiert laut Astrologin Astrid Hogl-Kräuter einen Wendepunkt: „Der innere Kompass richtet sich neu aus, Mut wird wichtiger als Sicherheit. Diese Woche markiert eine Grenze, die wir alle überschreiten – ob wir wollen oder nicht.“ Bildlich gesprochen stehen wir auf einer Brücke, so Hogl-Kräuter: „Hinter uns brennt der alte Weg bereits, vor uns ist der neue noch nicht fertig gebaut. Genau jetzt ist Mut entscheidend, denn er bestimmt die Richtung, in die wir weitergehen.“ Ausgelöst werde dieser Wendepunkt durch den Wechsel von Saturn in das Tierkreiszeichen Widder am Samstag – mehr dazu hören Sie im Video oben!