„Alternative Fakten“: Gefahr für USA und die Welt

Donald Trump ist seit einem Jahr zurück im Weißen Haus – und mit ihm ein orkanartiger Wirbelsturm aus Halbwahrheiten, Übertreibungen und glatten Lügen. Was für andere Politiker das Karriereende wäre, ist für ihn ein Geschäftsmodell. Doch diese Zigtausenden Lügen sind eine Gefahr für die USA und die ganze Welt.
Wenn Donald Trump über Geografie spricht, verwandelt sich die Weltkarte in ein Märchenbuch. Einer seiner denkwürdigsten Ausflüge in die Fiktion betraf ausgerechnet Österreich. In Trumps Welt leben die Österreicher nämlich in „Waldstädten“ (forest cities). Er behauptete 2020 allen Ernstes, die Menschen hier würden im Wald wohnen, doch ihre Bäume seien viel „explosiver“ als die in Kalifornien. Nur durch ständiges „Rechen des Waldbodens“ würden die Österreicher verhindern, dass ihre Städte in die Luft fliegen. In Wien und Salzburg löste das eine Mischung aus Gelächter und Fassungslosigkeit aus.
