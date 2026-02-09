Auch „Nanny“ Fran Drescher in Wien gelandet

„Gemma Nanny schauen“

Am Mittwoch geht Drescher dann auf Tuchfühlung mit ihren Fans in der Lugner City: Ab 16.00 Uhr wird die US-Schauspielerin unter dem Motto „Gemma Nanny schauen“ eine Stunde lang Fragen im Zuge eines Gesprächs mit dem Moderator der Lugner City beantworten. Gleichzeitig werden bei der Fragestunde anstatt der Autogrammstunde auch Autogrammkarten des Stargasts verteilt.