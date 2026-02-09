Vorteilswelt
Ölteppich wird größer

Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket

Ausland
09.02.2026 15:11
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach der Havarie eines mit 300 Containern beladenen Frachtschiffes vor der Küste der Urlaubsinsel Phuket hat ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen. Denn ausgetretenes Öl hat bereits einen rund acht Kilometer langen und knapp zwei Kilometer breiten Teppich gebildet.

0 Kommentare

Todesopfer hat das Unglück in der Andamanensee nicht gefordert, alle Besatzungsmitglieder der unter panamaischer Flagge fahrenden Sealloyd Arc konnten gerettet werden. Doch nun droht eine Umweltkatastrophe.

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische Marine nun auf Hochtouren bekämpft.(Bild: Screenshot kameraOne)

440 Meter Ölsperren errichtet
Laut thailändischen Medien läuft die Eindämmung bzw. Beseitigung des Ölteppichs auf Hochtouren. Dem Vernehmen nach wurden 440 Meter Ölsperren ausgelegt. Zudem stehen 4000 Liter Chemikalien zur Ölbekämpfung bereit. Neben dem Öl könnten auch andere gefährliche Stoffe, die in einigen der Containern gelagert waren, ausgetreten sein. Außerdem gefährden herumtreibende Teile der Fracht die dortigen Schiffsrouten.

Phuket ist die größte Insel des südostasiatischen Königreichs und eines der beliebtesten Reiseziele für Thailand-Fans aus aller Welt. Sie liegt in der Andamanensee, die wegen ihres klaren Wassers und der zahlreichen Fische viele Schnorchler und Taucher anlockt.

