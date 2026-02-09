Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Nach der Havarie eines mit 300 Containern beladenen Frachtschiffes vor der Küste der Urlaubsinsel Phuket hat ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen. Denn ausgetretenes Öl hat bereits einen rund acht Kilometer langen und knapp zwei Kilometer breiten Teppich gebildet.
Todesopfer hat das Unglück in der Andamanensee nicht gefordert, alle Besatzungsmitglieder der unter panamaischer Flagge fahrenden Sealloyd Arc konnten gerettet werden. Doch nun droht eine Umweltkatastrophe.
440 Meter Ölsperren errichtet
Laut thailändischen Medien läuft die Eindämmung bzw. Beseitigung des Ölteppichs auf Hochtouren. Dem Vernehmen nach wurden 440 Meter Ölsperren ausgelegt. Zudem stehen 4000 Liter Chemikalien zur Ölbekämpfung bereit. Neben dem Öl könnten auch andere gefährliche Stoffe, die in einigen der Containern gelagert waren, ausgetreten sein. Außerdem gefährden herumtreibende Teile der Fracht die dortigen Schiffsrouten.
Phuket ist die größte Insel des südostasiatischen Königreichs und eines der beliebtesten Reiseziele für Thailand-Fans aus aller Welt. Sie liegt in der Andamanensee, die wegen ihres klaren Wassers und der zahlreichen Fische viele Schnorchler und Taucher anlockt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.