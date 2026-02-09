Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket

440 Meter Ölsperren errichtet

Laut thailändischen Medien läuft die Eindämmung bzw. Beseitigung des Ölteppichs auf Hochtouren. Dem Vernehmen nach wurden 440 Meter Ölsperren ausgelegt. Zudem stehen 4000 Liter Chemikalien zur Ölbekämpfung bereit. Neben dem Öl könnten auch andere gefährliche Stoffe, die in einigen der Containern gelagert waren, ausgetreten sein. Außerdem gefährden herumtreibende Teile der Fracht die dortigen Schiffsrouten.