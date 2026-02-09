Mutter sperrte Tochter aus Eigensucht 7 Jahre ein

Bei dem internen Gespräch habe ein Gutachter den Hinweis gegeben, dass bei der Mutter womöglich eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit vorliegen könnte, erklärte die Richterin. Die Staatsanwaltschaft habe daher noch keine Angaben dazu machen können, welches Strafmaß sie fordern werde. Die Richterin schloss die Öffentlichkeit nach der Anklageverlesung aus. Sie begründete das vor allem mit einem Suizidversuch der Angeklagten im Jänner. Laut Gutachter sehe sie sich öffentlich als „Monster“ dargestellt. Am Montag wirkte die Frau entspannt, sie lächelte mehrfach und tauschte sich teilweise lachend mit ihrem Anwalt aus. Der Prozess musste neu gestartet werden, weil es zuvor mehrfach zu Verzögerungen gekommen war.