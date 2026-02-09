Alaba-Kumpel zieht in Zypern die sportlichen Fäden

LIVE: Entscheidung in der Herren-Teamkombination
Olympia im Ticker
Der niederösterreichische Ex-Profi Daniel Sikorski managet bereits seit zwei Jahren alles Sportliche beim zypriotischen Traditionsklub Limassol, kam beinahe auch mit der Austria ins Geschäft. Die Insel ist für ihn weit mehr als nur ein Urlaubsort und „Spezi“ Alaba traut er bei der WM viel zu.
Beinahe wäre der Ex-St.-Pölten-Kicker Jaden Montnor in Favoriten gelandet. „Doch dann nahm die Austria plötzlich Abstand, das ist zu akzeptieren“, meint Limassols Sportchef Daniel Sikorski, der beim zypriotischen Traditionsklub seit zweieinhalb Jahren das „Zepter“ als Manager schwingt.
