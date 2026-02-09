Vorteilswelt
Gewerkschaft fordert

Wird Transferfenster bei Austria-Konkurs geöffnet?

Kärnten
09.02.2026 06:27
Daumen hoch. Klagenfurt-Boss Zeljko Karajica, Neo-Sponsor Helmut Kaltenegger & Neo-Funktionär ...
Daumen hoch. Klagenfurt-Boss Zeljko Karajica, Neo-Sponsor Helmut Kaltenegger & Neo-Funktionär Matthias Dollinger bei der skurrilen Insolvenz-Pressekonferenz.(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Fußballer-Gewerkschaft „VdF“ fordert die neuerliche Öffnung des Transferfensters in Österreich, sollte die Austria Klagenfurt nicht überleben. Der violette Kapitän äußert sich zur schwierigen Lage.

Violett kämpft nach der Insolvenzeröffnung weiter ums Überleben – Masseverwalter Michael Pontasch-Müller hat nun das Sagen bei der Austria Klagenfurt. Für die Mannen auf dem Platz ist die Situation aktuell natürlich alles andere als einfach. . .

Mehr Krone+ Artikel

Loading
