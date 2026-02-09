33 Verletzte, weil Mann Pfefferspray testen wollte

Das Überwachungsvideo, anhand dessen die Polizei am Sonntag eine Personenbeschreibung des Verdächtigen veröffentlichte, deckt dessen Aussagen. Darauf zu sehen ist der 47-Jährige in Begleitung einer Frau und eines kleinen Mädchens, wie er aus einer faustgroßen Sprühdose einen Sprühstoß in eine Lebensmittelverpackung abgibt. „Danach verließen alle drei Personen fluchtartig das Restaurant“, beschreibt die Polizei das Video.