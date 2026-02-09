33 Verletzte, weil Mann Pfefferspray testen wollte

Rätselraten herrschte nach einem Einsatz im Tiroler Völs am vergangenen Freitag, bei dem ein McDonald‘s-Restaurant evakuiert werden musste. Zunächst war nicht klar, was dazu geführt hatte, dass 33 Personen plötzlich über Husten, Kopfschmerzen und Schwindel klagten. Nach einem Zeugenaufruf meldete sich dann der mutmaßliche Verantwortliche (47) mit einer kuriosen Erklärung.
Gegenüber der Polizei gab der 47-jährige Einheimische an, er habe im Lokal „einen Pfefferspray unbedacht getestet“. Dessen Wirkung dürfte er dabei aber komplett unterschätzt haben: Insgesamt 33 leicht verletzte Personen mussten im Anschluss an die Aktion mit Husten, Kopfschmerzen und Schwindel von der Rettung versorgt werden. Glücklicherweise war bei niemandem ein Transport in ein Krankenhaus nötig.
Nach dem Zeugenaufruf meldete sich ein 47-Jähriger und gab an, dass er im Lokal einen Pfefferspray unbedacht getestet habe. Die Wirkung habe er unterschätzt.
Die Polizei in einer Aussendung
Das Überwachungsvideo, anhand dessen die Polizei am Sonntag eine Personenbeschreibung des Verdächtigen veröffentlichte, deckt dessen Aussagen. Darauf zu sehen ist der 47-Jährige in Begleitung einer Frau und eines kleinen Mädchens, wie er aus einer faustgroßen Sprühdose einen Sprühstoß in eine Lebensmittelverpackung abgibt. „Danach verließen alle drei Personen fluchtartig das Restaurant“, beschreibt die Polizei das Video.
Waffenverbot und Anzeige
Die Beamten sprachen gegen den Einheimischen ein vorläufiges Waffenverbot aus und stellten den Pfefferspray sicher. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.