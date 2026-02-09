Maria Angelini-Santner: Zartrosa Hollywood-Glam

Der Countdown läuft: Nur noch zweimal schlafen, dann ist Opernball. Wenn sich die Türen der Wiener Staatsoper öffnen, richtet sich der Blick wie jedes Jahr auf die feierliche Eröffnung – jenen Moment, in dem Tradition, Tanz und große Bilder aufeinandertreffen. Auch heuer wird Profitänzerin Maria Angelini-Santner gemeinsam mit ihrem Bruder Christoph Santner als Choreografin des Jungdamen- und Jungherrenkomitees die glanzvolle Ballnacht eröffnen. Bereits zum sechsten Mal in Folge liegt die Verantwortung für diesen viel beachteten Auftakt in Santners Händen.