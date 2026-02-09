Sechs von zehn Frauen arbeiten in „Frauenberufen“

In Frauenberufen erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 18 Prozent weniger pro Bruttostunde und 14 Prozent weniger im Vergleich zu Männerberufen. Der Gender Pay Gap beträgt aktuell 11,6 Prozent. Das bedeutet, dass das Einkommen von Frauen durchschnittlich um 11,6 Prozent niedriger ist als das von Männern. Beim Equal Pay Day, der in diesem Jahr auf den 11. Februar fällt, wird das Median-Bruttojahreseinkommen 2024 der ganzjährig Vollzeitbeschäftigten miteinander verglichen. Der Einkommensunterschied kann daher nicht durch Teilzeit erklärt werden, sondern hat unter anderem mit den Unterschieden nach Branche und Position zu tun. Nur acht Prozent der Frauen arbeiten in besser bezahlten Männerberufen, 14 Prozent der Männer in Frauenberufen. Zudem bezahlen nicht alle Unternehmen Männer und Frauen für dieselben Tätigkeiten gleich.