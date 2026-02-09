Randalierer wollte Frau „vom Balkon schmeißen“

„Stockbesoffen“ um die Mittagszeit

Am Vortag sei sie um 12.30 Uhr heimgekommen und habe den Mann „stockbesoffen“ vorgefunden. „Das kann man so nicht sagen“, meint der 64-Jährige bein Prozess am Landesgericht Eisenstadt, wo der Arbeitsuchende eine Art Stammgast ist: Neun einschlägige Vorstrafen stehen zu Buche, er hat das Haftübel bereits mehrmals zu spüren bekommen. „Es ist die teuflische Mischung mit den Medikamenten. Dann weiß ich nicht mehr, was ich sage und tue. Ein Blackout halt.“