„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“

In der Vorwoche ereilte die Laura Privatstiftung eine Hiobsbotschaft: Laut Urteilen des Internationalen Schiedsgerichts vom 29. Jänner 2026 soll der österreichische Vermögensbunker der Benkos insgesamt rund 700 Millionen Euro an Mubadala, den im Signa-Konzern investierten Staatsfonds aus Abu Dhabi, bezahlen. Wohl kein leichtes Unterfangen: In der Laura Privatstiftung werden Vermögenswerte von etwas weniger als 400 Millionen Euro vermutet.