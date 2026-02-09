„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“

Das Amt für Betrugsbekämpfung erhöht den Druck auf René Benko und die von ihm gegründeten Stiftungen: Zwei ehemals leitende Mitarbeiter haben den Finanzjongleur in Zeugenaussagen massiv belastet. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.
In der Vorwoche ereilte die Laura Privatstiftung eine Hiobsbotschaft: Laut Urteilen des Internationalen Schiedsgerichts vom 29. Jänner 2026 soll der österreichische Vermögensbunker der Benkos insgesamt rund 700 Millionen Euro an Mubadala, den im Signa-Konzern investierten Staatsfonds aus Abu Dhabi, bezahlen. Wohl kein leichtes Unterfangen: In der Laura Privatstiftung werden Vermögenswerte von etwas weniger als 400 Millionen Euro vermutet.
