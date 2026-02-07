Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern

Doppelzahlung erfolgte laut Anwalt zu Unrecht

Zahlreiche Österreicher werden aber doppelt zur Kasse gebeten. Nämlich jene, die privat und beruflich an derselben Adresse gemeldet sind. „Das sind etwa Selbstständige und Unternehmer, Freiberufler wie Ärzte, Anwälte, Steuerberater, Ziviltechniker, aber auch Landwirte und Ein-Personen-Unternehmen“, sagt der Grazer Anwalt Andreas Kaufmann, Präsident des Europäischen Konsumententschutzvereins (EKV). Auch in seinem Fall trifft das zu. Kaufmann empfand die Vorschreibung als unzulässig und legte beim Beitragsservice Beschwerde ein. Dieser hat nun via Bescheid erkannt: Die Doppelzahlung war unzulässig!