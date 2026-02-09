„Chaos pur!“: Wutbriefe an Politik und Spitalschef

Abgesehen davon, dass der von Noch-Kages-Chef Gerhard Stark diskreditierte Chirurg an besagtem Tag nicht einmal im Haus war, stellen seine Kollegen in ihrem Schreiben weiters klar, dass auch andere Tatsachen „umgedreht und unvollständig dargestellt“ worden wären (siehe Faksimile oben). Stark wird vorgeworfen, frühere interne Anweisungen (diese liegen der „Krone“ vor), die die Verlegung der Patientin nach Rottenmann überhaupt erst nötig machte, zu verschweigen und den Begriff „Privatpatienten“ irreführend zu verwenden. „Beschädigen Sie nicht den Ruf der Mitarbeiter!“