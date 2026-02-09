„Chaos pur!“: Wutbriefe an Politik und Spitalschef

Nach dem abrupten Aus für Operationen am LKH Bad Aussee kippt die Stimmung im Bezirk Liezen. Leitspital-Befürworter fordern FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek zum Handeln auf, während regionale Ärzte Kages-Chef Gerhard Stark frontal kritisieren. Dieser würde bewusst Fakten verdrehen.
Die „skandalösen Vorkommnisse rund um den überfallsartigen Stopp aller geplanten Operationen in Bad Aussee“ nahm das Forum pro LKH Klinikum Stainach am Montag zum Anlass, einen bitterbösen offenen Brief zu formulieren.
Ins Visier nimmt man die blau-schwarze Landesregierung: „Vor der Wahl haben die damaligen Oppositionsparteien – allen voran die FPÖ – den Erhalt aller drei Spitalsstandorte versprochen. Was ist davon geblieben? Eineinhalb Standorte werden geschlossen, bald gibt es im größten Bezirk der Steiermark kaum noch qualifizierte Spitalsversorgung.“
Es ist eine falsche Darstellung, dass die Unfallpatientin aufgrund von ,Privatpatienten´ nicht behandelt wurde. Beschädigen Sie nicht den Ruf der Mitarbeiter.
Ärzte aus der Region
Leitspital wird eingefordert
FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek wird aufgefordert, den Plan A in Form eines neuen Leitspitals umzusetzen. „Noch nie hat eine Landesregierung das Gesundheitssystem eines Bezirks in dieser Geschwindigkeit an die Wand gefahren“, heißt es weiter. „Chaos pur!“
„Tatsachen umgedreht“
Während es zur DNA einer Bürgerinitiative gehört, lautstark auf die Meinung ihrer Mitglieder aufmerksam zu machen, ist es für Ärzte eher ungewöhnlich, mit Kritik an die Öffentlichkeit zu gehen. Karl Kranawetter, Detlef Mager, Hans Petritsch, Thomas Fitz und Thomas Preimesberger – allesamt Mediziner aus der Region – richteten am Montag eine scharfe Stellungnahme an Politik und KAGes. Hintergrund ist die Weisung der Vorwoche, wonach ab sofort keine geplanten Operationen mehr in Bad Aussee und Rottenmann durchgeführt werden dürfen, weil angeblich Privatpatienten einem Notfall vorgezogen worden seien.
Abgesehen davon, dass der von Noch-Kages-Chef Gerhard Stark diskreditierte Chirurg an besagtem Tag nicht einmal im Haus war, stellen seine Kollegen in ihrem Schreiben weiters klar, dass auch andere Tatsachen „umgedreht und unvollständig dargestellt“ worden wären (siehe Faksimile oben). Stark wird vorgeworfen, frühere interne Anweisungen (diese liegen der „Krone“ vor), die die Verlegung der Patientin nach Rottenmann überhaupt erst nötig machte, zu verschweigen und den Begriff „Privatpatienten“ irreführend zu verwenden. „Beschädigen Sie nicht den Ruf der Mitarbeiter!“
Kages bleibt auf Linie
Zu den Vorwürfen äußert sich die Kages auf „Krone“-Anfrage wie folgt: „Die durch den Vorstand der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft erlassene Dienstanweisung ist vor dem Hintergrund erfolgt, jenen medizinischen Versorgungsauftrag zu gewährleisten, den die KAGes als öffentlicher Gesundheitsdienstleister primär zu erfüllen hat. Dieser setzt unter anderem voraus, dass die Versorgung von Akutpatienten in jedem Fall vor elektiven Eingriffen zu erfolgen hat.“
