Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Lag weinend am Boden“

Kaley Cuoco über ihren schlimmsten Lebensmoment

Society International
09.02.2026 16:00
Kaley Cuoco und ihr Verlobter Tom Pelphrey
Kaley Cuoco und ihr Verlobter Tom Pelphrey(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

So ehrlich hat man sie selten erlebt. Kaley Cuoco (40) spricht offen über den schmerzhaftesten Moment ihres Lebens – und darüber, wie sich alles nur zwei Wochen später komplett änderte.

0 Kommentare

Nach der Scheidung von Ex-Mann Karl Cook im Jahr 2022 war die Schauspielerin am Ende. Im Podcast „Armchair Expert“ schildert der „Big Bang Theory“-Star seinen emotionalen Tiefpunkt: Am Tag der Premiere von „The Flight Attendant“ lag sie verzweifelt weinend auf dem Boden ihres Hauses. „Ich dachte, ich hätte mein ganzes Leben ruiniert. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Das war der tiefste Punkt meines Lebens.“

Cuoco war überzeugt: Das war’s. Kein Happy End mehr. Doch dann kam alles anders.

Heute kann Cuoco wieder lächeln. Nach ihrer Scheidung war sie jedoch am Boden.
Heute kann Cuoco wieder lächeln. Nach ihrer Scheidung war sie jedoch am Boden.(Bild: EPA/MIKE NELSON)

Insta-Check mit Happy End
Nur zwei Wochen später, bei einem Trip nach New York, änderte sich ihr Leben schlagartig. Auf Drängen ihres Managers traf sie Schauspieler Tom Pelphrey. Ganz überzeugt war sie jedoch nicht, denn zu groß war der Trennungsschmerz. Doch diesmal war da ein Gefühl.

Nach einem kurzen Instagram-Check schrieb Cuoco ihrer besten Freundin eine Nachricht, die heute fast schon magisch wirkt: „Ich glaube, ich werde den Mann treffen, mit dem ich mein Leben verbringe.“ Der Name: Tom.

Und sie behielt recht.

Lesen Sie auch:
Tom Pelphrey und Kaley Cuoco 
Familienglück pur
Kaley Cuoco will zweites Baby vor der Hochzeit
23.09.2024

Getroffen und „eine Stunde später schwanger“
Heute sind die beiden verlobt, Eltern der kleinen Matilda (3) – und überglücklich. Cuoco scherzt: „Wir haben uns getroffen und waren gefühlt eine Stunde später schwanger.“ Lange habe sie geglaubt, keine Kinder zu wollen. „Mit meinem Ex fühlte es sich einfach nicht richtig an. Etwas fehlte.“

Über Karl Cook verliert sie dennoch kein böses Wort: „Er ist ein großartiger Mensch. Ich habe nichts Negatives über ihn zu sagen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
284.708 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
278.582 mal gelesen
Lindsey Vonn
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
146.388 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Mehr Society International
„Lag weinend am Boden“
Kaley Cuoco über ihren schlimmsten Lebensmoment
Nostalgie pur!
Jen Aniston lässt Ben Affleck für Tom Brady sitzen
Beim Super Bowl!
Kardashian & Hamilton feiern großes Liebes-Outing
Tief bewegt nach Sieg
Sänger Gil Ofarim ist der Dschungelkönig 2026!
Mitten im Familienzoff
Brooklyn und Nicola wollen wohl Kind adoptieren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf