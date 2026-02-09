Kaley Cuoco über ihren schlimmsten Lebensmoment

So ehrlich hat man sie selten erlebt. Kaley Cuoco (40) spricht offen über den schmerzhaftesten Moment ihres Lebens – und darüber, wie sich alles nur zwei Wochen später komplett änderte.
Nach der Scheidung von Ex-Mann Karl Cook im Jahr 2022 war die Schauspielerin am Ende. Im Podcast „Armchair Expert“ schildert der „Big Bang Theory“-Star seinen emotionalen Tiefpunkt: Am Tag der Premiere von „The Flight Attendant“ lag sie verzweifelt weinend auf dem Boden ihres Hauses. „Ich dachte, ich hätte mein ganzes Leben ruiniert. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Das war der tiefste Punkt meines Lebens.“
Cuoco war überzeugt: Das war’s. Kein Happy End mehr. Doch dann kam alles anders.
Insta-Check mit Happy End
Nur zwei Wochen später, bei einem Trip nach New York, änderte sich ihr Leben schlagartig. Auf Drängen ihres Managers traf sie Schauspieler Tom Pelphrey. Ganz überzeugt war sie jedoch nicht, denn zu groß war der Trennungsschmerz. Doch diesmal war da ein Gefühl.
Nach einem kurzen Instagram-Check schrieb Cuoco ihrer besten Freundin eine Nachricht, die heute fast schon magisch wirkt: „Ich glaube, ich werde den Mann treffen, mit dem ich mein Leben verbringe.“ Der Name: Tom.
Und sie behielt recht.
Getroffen und „eine Stunde später schwanger“
Heute sind die beiden verlobt, Eltern der kleinen Matilda (3) – und überglücklich. Cuoco scherzt: „Wir haben uns getroffen und waren gefühlt eine Stunde später schwanger.“ Lange habe sie geglaubt, keine Kinder zu wollen. „Mit meinem Ex fühlte es sich einfach nicht richtig an. Etwas fehlte.“
Über Karl Cook verliert sie dennoch kein böses Wort: „Er ist ein großartiger Mensch. Ich habe nichts Negatives über ihn zu sagen.“
