Kaley Cuoco über ihren schlimmsten Lebensmoment

Nach der Scheidung von Ex-Mann Karl Cook im Jahr 2022 war die Schauspielerin am Ende. Im Podcast „Armchair Expert“ schildert der „Big Bang Theory“-Star seinen emotionalen Tiefpunkt: Am Tag der Premiere von „The Flight Attendant“ lag sie verzweifelt weinend auf dem Boden ihres Hauses. „Ich dachte, ich hätte mein ganzes Leben ruiniert. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Das war der tiefste Punkt meines Lebens.“