„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“

Am Freitag hatte ein Großvater (82) seine 30-jährige Enkelin niedergeschossen. Die Pistole hatte er im „Vitalen Wohnen“ in Lengau (Oberösterreich) regulär gemeldet. Jetzt soll hier die Hausordnung überdacht werden, denn die regelt bisher nicht, ob man Waffen in den Wohnungen haben darf oder nicht.
„Alle waffenrechtlichen Überprüfungen wurden ordnungsgemäß durchgeführt“ – der Braunauer Bezirkshauptmann Gerald Kronberger ließ nach der Bluttat von Lengau sofort prüfen, ob jener Opa (82), der seine Enkelin (30) niedergeschossen und sich dann selbst getötet hatte, die 22-Millimeter-Pistole überhaupt haben durfte. Ergebnis: Es gab rechtlich nichts einzuwenden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.