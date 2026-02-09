„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“

Am Freitag hatte ein Großvater (82) seine 30-jährige Enkelin niedergeschossen. Die Pistole hatte er im „Vitalen Wohnen“ in Lengau (Oberösterreich) regulär gemeldet. Jetzt soll hier die Hausordnung überdacht werden, denn die regelt bisher nicht, ob man Waffen in den Wohnungen haben darf oder nicht.