Skitourengeher weichen auf Salzburgs Pisten aus

Der heurige Winter hat es Skitourengehern schwer gemacht. Zunächst gab es kaum Schnee und als er dann kam, bildete sich eine instabile und gefährliche Schneeschicht im Gelände. Durch mehrere Lawinen gab es auch Tote in den Salzburger Bergen zu beklagen. Teilnehmer einer Ausbildungstour des Alpenvereins wurden in Großarl verschüttet, vier Personen starben. Diese Bedingungen lassen viele Tourengeher auf vermeintlich sichere Pistenrouten ausweichen.