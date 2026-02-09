Wachebeamtin schmuggelte Drogen und Handys

Rund 40.000 Euro verdient

Insgesamt habe die Ex-Wachebeamtin 79 Handys und 500 Gramm Cannabis geschmuggelt und einen Gewinn von rund 40.000 Euro daraus lukriert. Der Großteil der mitangeklagten ehemaligen Häftlinge gestand, bei der Beamtin Mobiltelefone, Drogen, SIM-Karten oder auch Potenzmittel bestellt zu haben. Eine Vielzahl an Chat-Verläufen auf sichergestellten Handys und andere Beweise machten ein Leugnen sinnlos. Geständig war auch ein Komplize der Frau, der seinen Briefkasten als Übergabeort für Geld zur Verfügung gestellt hatte. Zudem belieferte er sie mit Cannabiskraut. Zwei der Angeklagten, sie sitzen immer noch wegen anderer Delikte in Haft, leugneten die Vorwürfe.