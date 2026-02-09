Altes Trinkschiff aus purem Silber wiederentdeckt

Superreiche bereits in surrealen Dimensionen
Ein ebenso rarer wie wertvoller Kunstschatz ist jetzt in den „Hafen“ von Kunstmäzen Josef Renz in Kreisbach in Niederösterreich „gesegelt“. Denn dieser hat aus dem Nebel ungeschriebener Geschichte ein Trinkschiff auftauchen lassen.
Das Objekt stammt aus jener Epoche, in der Tafelaufsätze mehr waren als nur Dekoration. „Denn vom 16. Jahrhundert bis weit ins 19. Jahrhundert hinein markierten Trinkschiffe den höchsten Grad höfischer Repräsentation bei Tisch“, schildert Josef Renz, der „Jäger der verlorenen Schätze“ aus dem Bezirk St. Pölten.
