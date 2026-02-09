Vorteilswelt
Rarer Schatz bei Hofe

Altes Trinkschiff aus purem Silber wiederentdeckt

Niederösterreich
09.02.2026 09:00
Trotz beinahe „kindlicher" Übermalung erkannte Josef Renz den durch eine Farbschicht überdeckten Wert des Trinkschiffes.
Trotz beinahe „kindlicher“ Übermalung erkannte Josef Renz den durch eine Farbschicht überdeckten Wert des Trinkschiffes.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Petra Weichhart
Von Mark Perry und Petra Weichhart

Ein ebenso rarer wie wertvoller Kunstschatz ist jetzt in den „Hafen“ von Kunstmäzen Josef Renz in Kreisbach in Niederösterreich „gesegelt“. Denn dieser hat aus dem Nebel ungeschriebener Geschichte ein Trinkschiff auftauchen lassen.

Das Objekt stammt aus jener Epoche, in der Tafelaufsätze mehr waren als nur Dekoration. „Denn vom 16. Jahrhundert bis weit ins 19. Jahrhundert hinein markierten Trinkschiffe den höchsten Grad höfischer Repräsentation bei Tisch“, schildert Josef Renz, der „Jäger der verlorenen Schätze“ aus dem Bezirk St. Pölten.

Folgen Sie uns auf