Altes Trinkschiff aus purem Silber wiederentdeckt

Das Objekt stammt aus jener Epoche, in der Tafelaufsätze mehr waren als nur Dekoration. „Denn vom 16. Jahrhundert bis weit ins 19. Jahrhundert hinein markierten Trinkschiffe den höchsten Grad höfischer Repräsentation bei Tisch“, schildert Josef Renz, der „Jäger der verlorenen Schätze“ aus dem Bezirk St. Pölten.