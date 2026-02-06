Vorteilswelt
Hand aufs Herz

Würden Sie wie früher als Hausfrau leben wollen?

Community
06.02.2026 09:02
Kochen, bügeln, putzen, waschen, Kinder umsorgen, während der Mann finanziell die Familie erhält ...
Kochen, bügeln, putzen, waschen, Kinder umsorgen, während der Mann finanziell die Familie erhält – wäre das auch für Sie vorstellbar?(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

„Tradwife“ nennt sich der neue Trend in Sozialen Medien, der Hausfrauen und Mütter im Stil der 1950er-Jahre propagiert. Und der auch immer mehr Anhänger findet. Wir fragen uns: Könnten Sie sich vorstellen, als traditionelle Hausfrau zu leben, mit einem Mann als Alleinverdiener?

0 Kommentare

Kochen, bügeln, putzen, waschen, Kinder betreuen, während der Mann das Geld heimbringt: Geht man nach so manchen Influencern auf Social Media, sind traditionelle Rollenbilder auch bei der jungen Generation wieder modern. Das führt Frauen jedoch wieder in die finanzielle Abhängigkeit.

Ist das eine gute Entwicklung? Sie hat jedenfalls Folgen bis ins Alter: Ohne entsprechendes Erwerbsleben schaut am Ende auch deutlich weniger Pension heraus. Und schon jetzt bekommen Frauen eine niedrigere Rente als Männer. 

Wie sehen Sie das: Wäre für Sie das Leben als „Tradwife“ vorstellbar bzw. wünschenswert? Wie handhaben Sie das in Ihrer Beziehung, gibt es ein gemeinsames Bankkonto? Teilen Sie sich Haushalt, Geldverdienen und Kindererziehung oder sind die Aufgaben traditionell verteilt? 

Hand aufs Herz

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
  • Achtung: Mit Ihrem Kommentar im Forum unter diesem Artikel erteilen Sie der Redaktion die Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Alles im „Krone+ Liebe"-Newsletter
Ein „Best-of" Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz"-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe"-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt! 

Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

  • Nicht vergessen: Damit erteilen Sie der Redaktion Ihre Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen.
