Würden Sie wie früher als Hausfrau leben wollen?

„Tradwife“ nennt sich der neue Trend in Sozialen Medien, der Hausfrauen und Mütter im Stil der 1950er-Jahre propagiert. Und der auch immer mehr Anhänger findet. Wir fragen uns: Könnten Sie sich vorstellen, als traditionelle Hausfrau zu leben, mit einem Mann als Alleinverdiener?
Kochen, bügeln, putzen, waschen, Kinder betreuen, während der Mann das Geld heimbringt: Geht man nach so manchen Influencern auf Social Media, sind traditionelle Rollenbilder auch bei der jungen Generation wieder modern. Das führt Frauen jedoch wieder in die finanzielle Abhängigkeit.
Ist das eine gute Entwicklung? Sie hat jedenfalls Folgen bis ins Alter: Ohne entsprechendes Erwerbsleben schaut am Ende auch deutlich weniger Pension heraus. Und schon jetzt bekommen Frauen eine niedrigere Rente als Männer.
Wie sehen Sie das: Wäre für Sie das Leben als „Tradwife“ vorstellbar bzw. wünschenswert? Wie handhaben Sie das in Ihrer Beziehung, gibt es ein gemeinsames Bankkonto? Teilen Sie sich Haushalt, Geldverdienen und Kindererziehung oder sind die Aufgaben traditionell verteilt?
Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
