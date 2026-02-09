Epstein-Skandal: Nächster prominenter Kopf rollt

Die personellen Konsequenzen im Skandal um die Epstein-Kontakte zum britischen Botschafter in den USA reißen nicht ab:

Nachdem zuerst Morgan McSweeney aus dem engsten Kreis von Premier Keir Starmer zurückgetreten war, kündigte nun der Kommunikationschef der Downing Street, Tim Allan seinen Rücktritt an. Er bestätigte in einer Stellungnahme laut mehreren Medien: „Ich habe beschlossen, zurückzutreten, um den Aufbau eines neuen Teams in der Downing Street Nr. 10 zu ermöglichen.“ Damit hat der britische Premier binnen 24 Stunden zwei Mitarbeiter weniger.