„Vorteile von Impfungen überwiegen eindeutig“

Erst kürzlich machte die neue Einstufung der Masernsituation in Österreich, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekannt gegeben wurde, Schlagzeilen. Demnach gilt die Viruserkrankung hierzulande nicht mehr als „eliminiert“. Dabei handelt es sich bei Masern aber um eine Krankheit, der durch eine Impfung leicht vorgebeugt werden kann. Das Thema Impfungen rückt bei vielen dadurch nun wieder in den Fokus.