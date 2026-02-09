„Vorteile von Impfungen überwiegen eindeutig“

ÖSV-Medaillenregen – aber Zittern bei Snowboardern
„Dem Tode geweiht“
„Masern ist keine harmlose Krankheit!“, warnt Spitzenmediziner Reinhold Kerbl. Weil die Krankheit in Österreich und auch in der Steiermark am Vormarsch ist, rückt auch das Thema Impfungen wieder in den Fokus. Aber welche „Jaukerl“ sind bei uns gratis und braucht man sie wirklich alle?
Erst kürzlich machte die neue Einstufung der Masernsituation in Österreich, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekannt gegeben wurde, Schlagzeilen. Demnach gilt die Viruserkrankung hierzulande nicht mehr als „eliminiert“. Dabei handelt es sich bei Masern aber um eine Krankheit, der durch eine Impfung leicht vorgebeugt werden kann. Das Thema Impfungen rückt bei vielen dadurch nun wieder in den Fokus.
