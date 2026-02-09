Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Silber für ÖSV-Duo

Feller scherzt: „Dann sch*** ich mir in die Hos‘n“

Olympia
09.02.2026 15:58
Manuel Feller (l.) und Vincent Kriechmayr (r.)
Manuel Feller (l.) und Vincent Kriechmayr (r.)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dank einer bärenstarken Aufholjagd von Manuel Feller durfte der Tiroler am Montag gemeinsam mit Kombi-Partner Vincent Kriechmayr noch die Silbermedaille bejubeln. Dass die Abfahrt zuvor etwas in die Hose ging, habe dabei erheblich Druck genommen, verriet Feller nach der Siegerehrung ...

0 Kommentare

„Natürlich war es nach Vinc‘ Abfahrt nicht mehr so in Reichweite, andererseits hatte ich dann nicht mehr ganz zu viel Druck. Er will sich noch nicht ganz gratulieren lassen, aber ich habe zum Vinc gesagt: `Stell dir vor, wenn du da eine Bestzeit fährst, dann scheiß ich mir am Start in die Hos’n`“, scherzte der 33-Jährige beim ORF.

Feller und Kriechmayr landeten ex aequo mit Tanguy Nef und Marco Odermatt auf Rang zwei.
Feller und Kriechmayr landeten ex aequo mit Tanguy Nef und Marco Odermatt auf Rang zwei.(Bild: Christof Birbaumer)

„Haben das gemeinsam gewonnen“
Kriechmayr habe trotz seiner verpatzten Fahrt den gleichen Anteil am Gewinn der Medaille. „Er hat, glaube ich, nicht ganz gecheckt, dass ich nicht direkt beim Slalom-Start einsteig‘. Die Situation war zwar leichter, aber ich war trotzdem nervös. Wir hatten nichts zu verlieren und es hat genau gepasst, die Hälfte der Medaille gehört definitiv dem Vinc. Wir sind ein Team und haben das gemeinsam gewonnen“, so Feller. 

Lesen Sie auch:
Vincent Kriechmayr (l.) und Manuel Feller (r.) rasten am Montag zur Silbermedaille.
Sieg für Schweizer-Duo
SILBER! Kriechmayr und Feller jubeln in Teamkombi
09.02.2026
Kriechmayr über Feller
„Er wollte mich aufbauen – hat er nicht geschafft“
09.02.2026

Kriechmayr war in der Abfahrt am Vormittag mit 1,25 Sekunden Rückstand im Zielbereich abgeschwungen. Dass es am Ende zu Edelmetall reichen sollte, ahnte der Oberösterreicher da keineswegs. „Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, um ehrlich zu sein. Die Abfahrt war schon eher bescheiden, aber der Manu hat einen super Lauf gemacht. Da hab‘ ich richtig a Fettn gehabt“, sprach der 34-Jährige seinem Team-Partner großen Dank aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
284.708 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
278.582 mal gelesen
Lindsey Vonn
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
146.388 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Mehr Olympia
Silber für ÖSV-Duo
Feller scherzt: „Dann sch*** ich mir in die Hos‘n“
Sieg für Schweizer-Duo
SILBER! Kriechmayr und Feller jubeln in Teamkombi
Auch Trump schimpft
Hass-Botschaften gegen US-Sportler nehmen zu
Slopestyle-Finale
Sturz im letzten Lauf: Keine Medaille für Wolf
Hautnah dabei
„Coole Geschichten und ein Spaßfaktor“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf