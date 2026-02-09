Feller scherzt: „Dann sch*** ich mir in die Hos‘n“

„Haben das gemeinsam gewonnen“

Kriechmayr habe trotz seiner verpatzten Fahrt den gleichen Anteil am Gewinn der Medaille. „Er hat, glaube ich, nicht ganz gecheckt, dass ich nicht direkt beim Slalom-Start einsteig‘. Die Situation war zwar leichter, aber ich war trotzdem nervös. Wir hatten nichts zu verlieren und es hat genau gepasst, die Hälfte der Medaille gehört definitiv dem Vinc. Wir sind ein Team und haben das gemeinsam gewonnen“, so Feller.