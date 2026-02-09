Feller scherzt: „Dann sch*** ich mir in die Hos‘n“

Dank einer bärenstarken Aufholjagd von Manuel Feller durfte der Tiroler am Montag gemeinsam mit Kombi-Partner Vincent Kriechmayr noch die Silbermedaille bejubeln. Dass die Abfahrt zuvor etwas in die Hose ging, habe dabei erheblich Druck genommen, verriet Feller nach der Siegerehrung ...
„Natürlich war es nach Vinc‘ Abfahrt nicht mehr so in Reichweite, andererseits hatte ich dann nicht mehr ganz zu viel Druck. Er will sich noch nicht ganz gratulieren lassen, aber ich habe zum Vinc gesagt: `Stell dir vor, wenn du da eine Bestzeit fährst, dann scheiß ich mir am Start in die Hos’n`“, scherzte der 33-Jährige beim ORF.
„Haben das gemeinsam gewonnen“
Kriechmayr habe trotz seiner verpatzten Fahrt den gleichen Anteil am Gewinn der Medaille. „Er hat, glaube ich, nicht ganz gecheckt, dass ich nicht direkt beim Slalom-Start einsteig‘. Die Situation war zwar leichter, aber ich war trotzdem nervös. Wir hatten nichts zu verlieren und es hat genau gepasst, die Hälfte der Medaille gehört definitiv dem Vinc. Wir sind ein Team und haben das gemeinsam gewonnen“, so Feller.
Kriechmayr war in der Abfahrt am Vormittag mit 1,25 Sekunden Rückstand im Zielbereich abgeschwungen. Dass es am Ende zu Edelmetall reichen sollte, ahnte der Oberösterreicher da keineswegs. „Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, um ehrlich zu sein. Die Abfahrt war schon eher bescheiden, aber der Manu hat einen super Lauf gemacht. Da hab‘ ich richtig a Fettn gehabt“, sprach der 34-Jährige seinem Team-Partner großen Dank aus.
