„Olympia? Das musste ich erst einmal realisieren“
Julia Kainberger
Österreich ist bei den Olympischen Spielen in Italien nicht im Eishockey vertreten? Von wegen! Die Zellerin Julia Kainberger ist eine von zwölf auserwählten Schiedsrichterinnen, nach deren Pfeife die Weltelite tanzen wird. Im Interview mit der „Krone“ erzählte die 30-Jährige vom Moment der Nominierung und sprach auch über ihre Zukunftspläne.
Neben zahlreichen heimischen Athleten steht auch eine Salzburger Schiedsrichterin vor ihrem großen Karriere-Highlight. Julia Kainberger aus Zell am See leitet in Mailand Spiele der Damen-Weltelite des Eishockeys. Für die Zellerin zwar schon der zweite Einsatz unter dem Mantel der fünf Ringe, jedoch der erste als Hauptschiedsrichterin.
