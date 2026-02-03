„Olympia? Das musste ich erst einmal realisieren“

Österreich ist bei den Olympischen Spielen in Italien nicht im Eishockey vertreten? Von wegen! Die Zellerin Julia Kainberger ist eine von zwölf auserwählten Schiedsrichterinnen, nach deren Pfeife die Weltelite tanzen wird. Im Interview mit der „Krone“ erzählte die 30-Jährige vom Moment der Nominierung und sprach auch über ihre Zukunftspläne.