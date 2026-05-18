Premium Geschenkboxen von JUMP Dome gewinnen

Seit fünf Jahren steht der JUMP DOME für Bewegung, Spaß und gemeinsame Erlebnisse für die ganze Familie. Dieses besondere Jubiläum möchten wir feiern – und zwar gemeinsam mit euch!
Auf mehreren tausend Quadratmetern bieten die JUMP DOME Trampolinhallen in Linz, Salzburg und Klagenfurt vielseitige Möglichkeiten für aktive Freizeitgestaltung - wetterunabhängig, für jedes Alter geeignet und an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Ob erste Sprünge auf den Trampolinflächen, Herausforderungen im Ninja-Parcours oder spektakuläre Jumps vom Turm in den Airbag: Hier stehen Abwechslung, Bewegung und gemeinsame Zeit im Mittelpunkt.
Zum 5-jährigen Jubiläum gibt es jetzt ein besonderes Highlight: Gemeinsam mit der Kronen Zeitung verlosen wir eine von fünf JUMP Boxen Premium für ein unvergessliches Erlebnis
Das erwartet euch in der JUMP Box Premium:
Der JUMP DOME bietet dabei ideale Voraussetzungen für gemeinsame Erlebnisse: großzügige Flächen, abwechslungsreiche Attraktionen und ein Gastrobereich, in dem der Besuch nach der Sprungzeit gemütlich ausklingen kann.
Jetzt mitmachen und gewinnen
Das Gewinnspiel läuft von 18.05. bis einschließlich 31.05. – sichert euch die Chance auf eine von fünf exklusiven Premium Boxen und erlebt Bewegung, Spaß und Momente, die lange in Erinnerung bleiben. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.