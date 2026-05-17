Hattrick-Schütze nach Derby: „Stand immer richtig“

Weniger zufrieden war hingegen die Stimmung bei den abstiegsgefährdeten Anifern. Das 1:1-Unentschieden gegen den SAK hilft den Flachgauern im Tabellenkeller nicht unbedingt weiter. Das weiß auch Trainer Fabian Tribl genau. „Dass wir wieder nur einen Punkt geholt haben, war in diesem Spiel, wo wir die bessere Mannschaft waren, irgendwie unnötig“, meinte der Coach, der sich besonders über den verschossenen Elfmeter von Raphael Streitwieser verärgert zeigte. „Das ist jetzt schon der vierte Elfer in Folge, den wir nicht treffen. Das werden wir in den kommenden Wochen in jedem Training üben!“, versprach Tribl.