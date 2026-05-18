Heute um 13 Uhr startet Autobahn-Sperre auf A10

Die Sperre gilt ab 13 Uhr für die Richtungsfahrbahn Salzburg der A10 vom Knoten Pongau bis zur Anschlussstelle Pass Lueg. Der gesamte Autobahnverkehr muss derweil über den Kreuzberg bei Bischofshofen abgeleitet werden und wird entlang der B159, der Salzachtalstraße, geführt. Die Sperre gilt bis maximal Samstag um 6 Uhr.