Heute um 13 Uhr startet Autobahn-Sperre auf A10

Ausgerechnet in der Pfingstwoche wird die Tauernautobahn (A10) erneut gesperrt. Montag ab 13 Uhr ist im Pongau in Fahrtrichtung Norden/Salzburg komplett gesperrt. Die Sanierung des Brentenbergtunnels nach dem Lkw-Brand im Jänner steht an – massive Staus drohen. . .
Die Sperre gilt ab 13 Uhr für die Richtungsfahrbahn Salzburg der A10 vom Knoten Pongau bis zur Anschlussstelle Pass Lueg. Der gesamte Autobahnverkehr muss derweil über den Kreuzberg bei Bischofshofen abgeleitet werden und wird entlang der B159, der Salzachtalstraße, geführt. Die Sperre gilt bis maximal Samstag um 6 Uhr.
Auf den Ausweichrouten drohen teils massive Verzögerungen. „Ich rate der Bevölkerung, nach Möglichkeit die Rush-Hour in der Früh zu vermeiden, Zeit einzukalkulieren und unnötige Fahrten zu vermeiden oder auch zu verschieben“, appelliert Pfarrwerfens ÖVP-Bürgermeister Bernhard Weiß.
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