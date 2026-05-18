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Entscheidung naht

Bei Trainersuche auf der Zielgeraden

Sport
18.05.2026 16:00
FC Pinzgau (Zehentmayr in blau) hat noch keinen Trainer.
FC Pinzgau (Zehentmayr in blau) hat noch keinen Trainer.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Westligist FC Pinzgau ist immer noch auf Trainersuche, biegt bei dieser aber nun auf die Zielgeraden ein. „In Kürze soll eine Entscheidung fallen“, erzählt Sportboss Tamas Tandari. Im Hintergrund wird eifrig am Kader für die neue Saison gebastelt.

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Die desaströse Saison des FC Pinzgau ist mit der 0:2-Niederlage beim bisherigen Schlusslicht Kufstein um einen weiteren negativen Höhepunkt reicher. „Wir sind im vorderen Drittel komplett ungefährlich, haben einfach keinen echten Stürmer“, seufzte Interimstrainer Arnold Benedek danach.

Apropos Trainer: Noch haben die Saalfeldener ihren neuen Coach für die kommende Saison nicht gefunden. „Es sind nur noch zwei, drei Kandidaten im Rennen. Wir wollen in Kürze eine Entscheidung treffen“, sagte Sportchef Tamas Tandari. Laut „Krone“-Infos gehören Ex-Anif-Betreuer Thomas Eder und der ehemalige Thalgau-Trainer Alexander Pilaj zu den Anwärtern.

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Klar ist, dass sich die Pinzgauer, was den Kader betrifft, für die kommende Saison besser aufstellen wollen und auch müssen. „Acht Spieler haben bisher verlängert, drei mögliche Neuzugänge absolvieren die nächsten Wochen Probetrainings“, erzählt Tandari, der vor der Nordliga gar nicht so viel Angst hat. „Ich glaube nicht, dass sie besser als die Westliga ist. Das Niveau der Teams wird mit ein paar Ausnahmen ähnlich sein.“

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