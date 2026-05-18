Bei Trainersuche auf der Zielgeraden

Klar ist, dass sich die Pinzgauer, was den Kader betrifft, für die kommende Saison besser aufstellen wollen und auch müssen. „Acht Spieler haben bisher verlängert, drei mögliche Neuzugänge absolvieren die nächsten Wochen Probetrainings“, erzählt Tandari, der vor der Nordliga gar nicht so viel Angst hat. „Ich glaube nicht, dass sie besser als die Westliga ist. Das Niveau der Teams wird mit ein paar Ausnahmen ähnlich sein.“