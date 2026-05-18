Derby vor 1200 Fans: „Beide gehören in diese Liga“

Für Zwei wird‘s der Abschied

Der Sieg vor toller Kulisse soll dem Verein aus der Bezirkshauptstadt in den den Schlussrunden Auftrieb verleihen. „Wenn du da nach dem Sieg unter der Tribüne in die Kabine gehst, hat das schon Sexappeal“, befand König beim Blick auf die rappelvolle Tribüne. Bei seinem Klub geht‘s auch darum, die Spieler Gautsch und Schiefer im Sommer in die Fußballpension zu verabschieden. Hinter Schiefer steht aber ein Fragezeichen: Der Goalie fällt verletzungsbedingt aus. Womit offen bleibt, ob ihm ein Abschiedsspiel vergönnt sein wird.