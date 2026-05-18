BSK-Coach: „Situation ist schon extrem schwierig“

Auch für die Spieler ist es fordernd. „Es ist nicht meine Aufgabe, mir viele Gedanken über das Platzthema zu machen. Wir alle können nur warten, was der Verein uns mitteilen wird“, sagte Oleks Safonov, der noch nicht mit anderen Klub in Kontakt getreten sein soll. Ein Großteil der aktuellen BSK-Mannschaft tat das aber bereits.