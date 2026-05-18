BSK-Coach: „Situation ist schon extrem schwierig“

Wenn man Bischofshofens Cheftrainer Sean Caldwell in diesen Tagen nach einer Partie beobachtet, sieht man einen Coach, der ins Leere blickt. Einen Trainer, der selbst nicht genau weiß, wie es weitergeht. Die Situation rund um die Platz-Causa – der BSK steht nach ab Sommer ohne Heimat da – macht die Arbeit des Iren komplex.
Sportlich liefert die Caldwell-Crew zwar ab, die Zukunftsplanungen sind allerdings alles andere als einfach. Eine Kaderplanung für die kommende Saison unmöglich. „Ich habe als Trainer schon viele schwierige Phasen erlebt. Aber diese hier ist schon extrem schwierig“, sagte Caldwell am Samstag nach dem 4:1-Heimsieg gegen Lauterach.
Ich habe als Trainer schon viele schwierige Phasen erlebt. Aber diese hier ist schon extrem schwierig.
Sean CALDWELL, Cheftrainer BSK
Die Zukunft des Iren ist genauso offen wie jene der Spieler. „Es ist alles möglich. Ich mache mir aktuell aber nicht so viel Kopf. Ich blockiere einfach alle negativen Gedanken“, meinte der 35-Jährige.
Auch für die Spieler ist es fordernd. „Es ist nicht meine Aufgabe, mir viele Gedanken über das Platzthema zu machen. Wir alle können nur warten, was der Verein uns mitteilen wird“, sagte Oleks Safonov, der noch nicht mit anderen Klub in Kontakt getreten sein soll. Ein Großteil der aktuellen BSK-Mannschaft tat das aber bereits.
Mirel und Mirnes Kahrimanovic, Albin Begovic, Mehmet Akbulut, Torjäger Konstantinos Chatzipirpiridis oder auch Orlando-Rahim Azzef stehen bereits im vollen Fokus der Konkurrenz.
Grünau-Kader so gut wie fix
Ruhiger ist die Situation derweilen in Grünau. Beim Landescupsieger will man weitgehend am aktuellen Kader festhalten. „Wir haben nicht vor, noch große Dinge zu machen“, stellte Trainer Bernhard Huber-Rieder klar. Mit Torhüter Fabia Gruszka verpflichtete man zuletzt noch eine wichtige Personalie, da Sebastian Künstner den Klub wohl verlassen wird.
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Für den Sturm soll Halleins Sebastian Müller noch kommen. Der Youngster wäre gern in den Profibereich gewechselt, kassierte aber von Ried und der Austria Absagen. So scheint der Weg nach Wals frei, eine mündliche Zusage soll es bereits geben.
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