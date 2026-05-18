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Am Gymnasium Hallein

Nach Brand: Heimunterricht noch bis Mittwoch

Salzburg
18.05.2026 14:00
Direktor Johannes Bitzinger geht souverän mit der Situation um und blickt nach vorne.
Direktor Johannes Bitzinger geht souverän mit der Situation um und blickt nach vorne.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nachdem ein Feuerteufel im Halleiner Gymnasium wütete und die hauseigene Bibliothek zerstört wurde, müssen die Schüler weiter zu Hause bleiben. Voraussichtlich läuft noch bis Mittwoch Homeschooling. 

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Nach Rücksprache mit der Bildungsdirektion informierte Direktor Johannes Bitzinger die Schulgemeinschaft am Montag, dass voraussichtlich noch bis inklusive Mittwoch (20.) Homeschooling läuft. 

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Schularbeiten und Tests müssen zum Teil verschoben werden. Bis Mittwoch sollen dann auch alle Brandspuren restlos beseitigt und das Gebäude auf Hochglanz geputzt sein. 

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