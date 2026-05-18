Video: Historischer Hartberg-Sieg gegen Salzburg!

Salzburg hat die schlechteste Saison der Red-Bull-Ära in der Fußball-Bundesliga am Sonntag mit einer 1:3-(0:2)-Heimniederlage gegen Hartberg beendet. Die Salzburger verloren erstmals in ihrer Geschichte gegen die Oststeirer. Platz drei und ihr Ticket für die Europa-League-Qualifikation behielten sie nur, weil auch die Wiener Klubs nicht bzw. nicht voll punkteten. „Sportkrone.at“ zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).