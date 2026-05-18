Lenker wollte bei seinem Auto „besseren Sound“

Die Polizei kontrollierte auch das zulässige Standgeräusch. Das Motorrad eines Pongauers war um sieben Dezibel zu laut, der Pkw eines Pinzgauers um 13 Dezibel. Und ein 44-jähriger Rumäne ging sogar so weit, dass er den Mittelschalldämpfer ausbaute, um nach eigenen Angaben einen „besseren Sound“ beim Auto zu haben. Die Polizisten nahmen ihm die Kennzeichentafeln ab. Er wird jetzt angezeigt.