Die Frau, die 6000 Mädchen von der Straße holte

Agathe Fessler hat die moderne Sozialarbeit in Vorarlberg begründet. Doch wer war die Frau, die all ihre Tatkraft in soziales Engagement fließen ließ und dann frustriert auswanderte?
„Jetzt gehen mir die Augen gründlich auf, aber auch über. Und eine solche Landesregierung hat noch die freche Stirn, sich christlich zu nennen. Vorarlberg, das Ländchen mit 140.000 Einwohnern, muß heute einen Statthalter, einen Landeshauptmann, Landesräte, Hofräte mit Ministergehältern erhalten, eine Bauernkammer, der ein Palast gebaut wurde; und diese Leute hindern noch jede ersprießliche Volkswohlarbeit.“ Diese Zeilen schrieb eine erboste Frau 1928 in ihr Tagebuch, nachdem sie einen letzten Anlauf unternommen hatte, in Vorarlberg eine Volksküche zu etablieren, was am Widerstand der Bregenzer Wirte und Stadtbehörden gescheitert war. Aber das war nur die Spitze des Eisbergs an Unbill und Missverständnissen, die der 58-jährigen Agathe Fessler seitens Politik und Bevölkerung entgegenschlugen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.