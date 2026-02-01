Vorteilswelt
Agathe Fessler

Die Frau, die 6000 Mädchen von der Straße holte

Vorarlberg
01.02.2026 07:55
Agathe Fessler (1870 bis 1941) brach 1929 ihre Zelte in Vorarlberg ab und wanderte nach ...
Agathe Fessler (1870 bis 1941) brach 1929 ihre Zelte in Vorarlberg ab und wanderte nach Brasilien aus.(Bild: Stadtarchiv Bregenz (Agathe Fessler))
Porträt von Robert Schneider
Von Robert Schneider

Agathe Fessler hat die moderne Sozialarbeit in Vorarlberg begründet. Doch wer war die Frau, die all ihre Tatkraft in soziales Engagement fließen ließ und dann frustriert auswanderte?

„Jetzt gehen mir die Augen gründlich auf, aber auch über. Und eine solche Landesregierung hat noch die freche Stirn, sich christlich zu nennen. Vorarlberg, das Ländchen mit 140.000 Einwohnern, muß heute einen Statthalter, einen Landeshauptmann, Landesräte, Hofräte mit Ministergehältern erhalten, eine Bauernkammer, der ein Palast gebaut wurde; und diese Leute hindern noch jede ersprießliche Volkswohlarbeit.“ Diese Zeilen schrieb eine erboste Frau 1928 in ihr Tagebuch, nachdem sie einen letzten Anlauf unternommen hatte, in Vorarlberg eine Volksküche zu etablieren, was am Widerstand der Bregenzer Wirte und Stadtbehörden gescheitert war. Aber das war nur die Spitze des Eisbergs an Unbill und Missverständnissen, die der 58-jährigen Agathe Fessler seitens Politik und Bevölkerung entgegenschlugen.

