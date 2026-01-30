Mahü-Neubaupläne haben letzte Hürde genommen

Luxus-Wohnungen statt Luxus-Kaufhaus: Die Stumpf-Immo-Gruppe als Eigentümer der traurigen Reste des Rohbau-Skeletts auf der Mariahilfer Straße hat nun auch in einem letzten Detail – es ging um den Wegfall eines ursprünglich geplanten Kinderspielbereichs – grünes Licht vom Bezirk für ihre Pläne begonnen, das Gebäude ab dem ersten Stockwerk neu zu bauen. Zuvor hatte schon die Baupolizei dem Projekt ihren Segen gegeben.