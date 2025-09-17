Signa: Filmarchiv Austria kauft Lamarr-Nachlass

Rekordforderung auch in Unternehmerinsolvenz

Was den gefallenen Immobilienjongleur René Benko selbst angeht, so sieht sich der nach wie vor in U-Haft sitzende Pleitier auch in seiner Insolvenz als Unternehmer mit Rekordschulden konfrontiert, wenn es nach der Höhe der Forderungsanmeldungen geht, die sich auf 2,7 Milliarden Euro belaufen. Das berichtete das ORF-Radio am Mittwochabend unter Berufung auf den Gläubigerschutzverband Creditreform. Anerkannt seien bisher aber nur Forderungen in Höhe von 47 Mio. Euro, während Benko angebe, über Eigenmittel von 300.000 Euro zu verfügen.