Wie diese Österreicher das Rauchen aufgeben wollen

Montag, 18 Uhr, Gesundheitszentrum Linz. Andreas Binder, Marion Stöger und Hannes Nichterl stehen vor ihrem dritten Gruppenkurs „Nikotinfrei in sechs Wochen“. Die ÖGK bietet dieses Seminar zur Rauchentwöhnung kostenlos an. Das Trio nimmt daran teil und ist schon bei der Halbzeit guter Dinge, es zu schaffen.