Neue Anlaufstelle für psychische Erkrankungen

„Bisher waren wir als Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin über den ganzen Gebäudekomplex verteilt. Mit dem Neubau konnte eine wesentliche Verbesserung erreicht werden“ - für Primar Jörg Auer von Linzer Neuromed Campus war der gestrige Tag Ostern und Weihnachten zugleich. Um neun Millionen Euro bekamen er und sein Team mit dem Psychiatrischen Versorgungszentrum ein eigenes Haus. Das Bauprojekt startete bereits 2022, wurde aber durch einen Schaden beim Warmwasser um 15 Monate zurückgeworfen.