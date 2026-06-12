Neue Anlaufstelle für psychische Erkrankungen

Der Zeitplan war wegen eines Wasserschadens um 15 Monate ins Hintertreffen geraten. Doch jetzt konnte eine neue Anlaufstelle für psychischen Erkrankungen in Linz eröffnet werden. Hier sollen Kompetenzen gebündelt werden und als Erstanlaufstelle für Patienten fungieren.
„Bisher waren wir als Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin über den ganzen Gebäudekomplex verteilt. Mit dem Neubau konnte eine wesentliche Verbesserung erreicht werden“ - für Primar Jörg Auer von Linzer Neuromed Campus war der gestrige Tag Ostern und Weihnachten zugleich. Um neun Millionen Euro bekamen er und sein Team mit dem Psychiatrischen Versorgungszentrum ein eigenes Haus. Das Bauprojekt startete bereits 2022, wurde aber durch einen Schaden beim Warmwasser um 15 Monate zurückgeworfen.
Viel Platz
Das neue PVZ hat einiges zu bieten, nämlich mit 2500 Quadratmetern vor allem mehr Platz. Untergebracht sind das Sozialpsychiatrische Ambulanzzentrum (SPAZ), die Psychiatrische Nachbehandlungsambulanz sowie sechs Spezialambulanzen, von denen vier überhaupt neu sind. Zusätzlich sind auch die Übergangspflege Psychiatrie und die Zentrale Notaufnahme (ZNA) in dem Neubau untergebracht.
Abkühlphase von 36 Stunden
In der ZNA können Patienten, bei denen nicht sicher ist, ob sie vollständig stationär aufgenommen werden müssen, vorübergehend – der Zeitrahmen beträgt maximal 36 Stunden – aufgenommen werden. So eine Abkühlphase ist oft sinnvoll, wenn’s schon pressiert. Seitens der Polizei gab es, wie berichtet, in jüngster Vergangenheit viel Kritik, weil abgewiesene, psychisch Kranke sich oder anderen Personen schweres Leid zufügt hatten.
„Positives Thema“
„Zusätzlich zu anderen wohnortnahen Angeboten in der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung steht den Menschen nun eine moderne Erstanlaufstelle zur Verfügung“, sagt Gesundheitsreferentin LH-Vize Christine Haberlander. Der neue KUK-Geschäftsführer Meinhard Lukas hatte gestern seinen zehnten Arbeitstag: „Ich freue mich, mit diesem positiven Thema meine neue Aufgabe starten zu können“. Dann wurde gemeinsam das rote Band zerschnitten.
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