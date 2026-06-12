„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Karamell, Vanille und Nougat (alle 1 Jahr alt) sind Deguweibchen, die gemeinsam ein neues Zuhause suchen. Zwei der kleinen Racker sind am Bild zu sehen. Ihre zukünfitgen Besitzer sollten sich mit den Tieren auskennen und ein großzügiges Gehege mit viel Kletter- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Tel.: 0732/247887.