„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Vier Farbmäuse (sechs Monate) – eine davon am Bild – warten im Linzer Tierheim auf ein artgerechtes Zuhause. Die Nager würden gerne gemeinsam oder zu zweit umziehen. Weitere Infos unter Tel.: 0732/247887.
Tiberius landete als Findling im Tierheim. Nach einer komplizierten Tibiafraktur und einer langen Therapiezeit hat der Kater (4 Jahre) seine Behandlung erfolgreich abgeschlossen. Die Samtpfote ist nun bereit für einen Neuanfang, am liebsten mit Freigang. Tel.: 0732/247887.
Balu sollte zu verständnisvollen Menschen vermittelt werden, die ihm Sicherheit geben und ihn in seinem Tempo ankommen lassen. Wer gibt dem neunjährigen Mudi-Mischling eine Chance? Tel.: 0732/247887.
Karamell, Vanille und Nougat (alle 1 Jahr alt) sind Deguweibchen, die gemeinsam ein neues Zuhause suchen. Zwei der kleinen Racker sind am Bild zu sehen. Ihre zukünfitgen Besitzer sollten sich mit den Tieren auskennen und ein großzügiges Gehege mit viel Kletter- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Tel.: 0732/247887.
Burli muss einen neuen Platz finden, weil das Frauerl leider verstorben ist. Menschen gegenüber zeigt sich der freundliche Kater (2 Jahre) sehr aufgeschlossen und genießt jede Aufmerksamkeit. Seine gewohnten Streifzüge möchte Burli nicht mehr missen. Tel.: 0732/247887.
Danilo zieht das Landleben dem Trubel in der Stadt vor. Der Mischling (1 Jahr) zeigt sich anfangs schüchtern, seine neuen Besitzer sollten ihm Zeit für die Eingewöhnung gewähren. Pfotenhilfe Lochen. Tel: 0664/8485571.
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