Hitzeschlag in Australien und Berge in der Wüste

Vorsicht Wildtiere! Bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Tour Down Under sorgte ein Crash mit einem Känguru, das direkt ins Fahrerfeld sprang, für einen großen Schreckmoment. Den Michael Gogl aber nur vom Hotelzimmer aus mitbekam, denn der Linzer, der sich eigentlich nach einer sehr schwierigen Saison in Australien langsam herantasten wollte, konnte bei der letzten Etappe der Rundfahrt nicht mehr teilnehmen.