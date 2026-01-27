Hitzeschlag in Australien und Berge in der Wüste
OÖ-Rad-Asse gefordert
Die neue Rad-Saison gerade erste mal los – und dennoch sind die OÖ-Profis Michael Gogl und Rainer Kepplinger schon ordentlich gefordert. Denn für letzteren geht‘s in der Wüste in Saudi-Arabien los, Gogl hatte hingegen mit den Temperaturen in Down Under zu kämpfen.
Vorsicht Wildtiere! Bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Tour Down Under sorgte ein Crash mit einem Känguru, das direkt ins Fahrerfeld sprang, für einen großen Schreckmoment. Den Michael Gogl aber nur vom Hotelzimmer aus mitbekam, denn der Linzer, der sich eigentlich nach einer sehr schwierigen Saison in Australien langsam herantasten wollte, konnte bei der letzten Etappe der Rundfahrt nicht mehr teilnehmen.
