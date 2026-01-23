Warum Frauen (und Männer) Orgasmen vortäuschen

Der Schein trügt in österreichischen Betten: Fast jede zweite Person hierzulande hat schon einmal einen Orgasmus vorgetäuscht. Dem Schauspiel frönen zwar überwiegend Frauen, aber auch Männer machen mit. Krone+ über die Gründe, die Folgen und wann vorgetäuschte Höhepunkte durchaus erlaubt sein können.
Der Orgasmus – er gilt im wahrsten Sinne als Höhepunkt, als krönender Abschluss und i-Tüpfelchen beim Sex. Ihn zu erreichen, ist dementsprechend für viele das oberste Ziel, erklommen wird der „Gipfel der Lust“ jedoch vergleichsweise selten: Weniger als die Hälfte der Menschen in Österreich (44,9 Prozent) kommt beim Sex „(fast) immer“ zum Höhepunkt, weitere 27,7 Prozent zumindest „meistens“, so das Ergebnis des im vergangenen Frühjahr veröffentlichten „großen Sex-Reports“ von Marketagent. 12,8 Prozent erleben dagegen nur „in ca. 50 Prozent der Fälle“ einen Orgasmus, 9,2 Prozent „selten“ und 3,2 Prozent „nie“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.