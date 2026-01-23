Warum Frauen (und Männer) Orgasmen vortäuschen

Der Orgasmus – er gilt im wahrsten Sinne als Höhepunkt, als krönender Abschluss und i-Tüpfelchen beim Sex. Ihn zu erreichen, ist dementsprechend für viele das oberste Ziel, erklommen wird der „Gipfel der Lust“ jedoch vergleichsweise selten: Weniger als die Hälfte der Menschen in Österreich (44,9 Prozent) kommt beim Sex „(fast) immer“ zum Höhepunkt, weitere 27,7 Prozent zumindest „meistens“, so das Ergebnis des im vergangenen Frühjahr veröffentlichten „großen Sex-Reports“ von Marketagent. 12,8 Prozent erleben dagegen nur „in ca. 50 Prozent der Fälle“ einen Orgasmus, 9,2 Prozent „selten“ und 3,2 Prozent „nie“.