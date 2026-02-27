Vorteilswelt
Hand aufs Herz

Ist Ihnen wichtig, wie viel Ihr Partner verdient?

27.02.2026 06:00
Der Umgang mit Geld ist häufig
Von Silvia Schober

Der große „Krone“-Gehältercheck zeigt es: Je nachdem, wo man in Österreich wohnt, wird für den gleichen Job mal mehr, mal weniger bezahlt. Uns drängt sich da die Frage auf: Welche Rolle spielt eigentlich das Geld innerhalb einer Beziehung?  

Der Umgang mit Geld ist häufig ein Streitthema innerhalb von Beziehungen. Der eine spart gern, der andere leistet sich gern was – und der dritte hat gleich überhaupt keine Übersicht über die finanzielle Lage. Das kann im Zusammenleben schwierig werden – und führt manchmal auch zum Aus der Beziehung. Wie sehen Sie das: Welche Rolle nimmt Geld innerhalb einer Partnerschaft ein bzw. welche sollte sie einnehmen?

So mancher achtet ja schon bei der Partnerwahl auf Einkommen und dem finanziellen Umgang des potenziellen neuen Partners. Oder sichert sich bereits für den Scheidungsfall finanziell ab. Eine gute Idee? Wie sind Ihre Erfahrungen dazu: Schauen Sie bei der Suche nach der großen Liebe auf deren Verdienst?

Oder hatten Sie schon einmal heftigen Streit in der Beziehung wegen Geld? Haben Sie sich zusammenraufen können und eine Möglichkeit gefunden, wie man mit dem Thema gut umgehen kann, auch wenn man verschiedene Umgangsweisen damit hat? Oder mussten Sie vielleicht schon erleben, dass eine Beziehung geendet hat wegen finanzieller Diverenzen?

Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und Erfahrungen – teilen Sie sie gerne mit uns!

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
  • Achtung: Mit Ihrem Kommentar im Forum unter diesem Artikel erteilen Sie der Redaktion die Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt! 

Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

  • Nicht vergessen: Damit erteilen Sie der Redaktion Ihre Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen.
