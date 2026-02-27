Ist Ihnen wichtig, wie viel Ihr Partner verdient?

Der Umgang mit Geld ist häufig ein Streitthema innerhalb von Beziehungen. Der eine spart gern, der andere leistet sich gern was – und der dritte hat gleich überhaupt keine Übersicht über die finanzielle Lage. Das kann im Zusammenleben schwierig werden – und führt manchmal auch zum Aus der Beziehung. Wie sehen Sie das: Welche Rolle nimmt Geld innerhalb einer Partnerschaft ein bzw. welche sollte sie einnehmen?