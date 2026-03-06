Vorteilswelt
HAND AUFS HERZ

Fühlen Sie sich in Ihrer Beziehung auf Augenhöhe?

06.03.2026 06:00
Gleichauf oder nicht? In der Praxis ist Gleichberechtigung nicht leicht zu leben.
Gleichauf oder nicht? In der Praxis ist Gleichberechtigung nicht leicht zu leben.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Es ist wieder soweit: Am Samstag begehen wir den alljährlichen internationalen Frauentag, da wird die Gleichberechtigung wieder großgeschrieben. Mal abgesehen davon, ob dieser Tag so Sinn macht, fragen wir uns: Wie schaut es mit der Gleichberechtigung in unseren Partnerschaften denn tatsächlich aus?

0 Kommentare

Gleichberechtigung in der Beziehung ist ein schönes Ideal. Doch im Alltag zeigt sich schnell: Sie ist manchmal leichter gesagt als gelebt. Nicht nur wegen uns selbst - auch Struktur und Gesellschaft lassen praktisch gelebte Augenhöhe nicht leicht zu. Das zeigt sich spätestens mit der Geburt eines Kindes. Aber auch sonst gelingt uns Gleichberechtigung nicht immer im Alltag. Oder doch?

Wie ist das bei Ihnen: Fühlen Sie sich auf Augenhöhe mit der Partnerin bzw. dem Partner? Wie sieht bei Ihnen die Rollenverteilung aus, versuchen Sie, Gleichberechtigung zu leben? Wo gelingt es, wo hapert es dabei besonders? Oder ist dieses „Auf-Augenhöhe-Sein“ einfach nur dummes Gerede, passiert automatisch und spielt in Wahrheit gar keine Rolle?

Haben Sie vielleicht Tipps für andere Paare, wie man gut gleichberechtigt leben kann? Oder wie man mit der Partnerin bzw. dem Partner über das Thema redet, ohne zu streiten? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und Erfahrungen – teilen Sie sie gerne mit uns!

Hand aufs Herz

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
  • Achtung: Mit Ihrem Kommentar im Forum unter diesem Artikel erteilen Sie der Redaktion die Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Alles im „Krone+ Liebe"-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt!

Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

  • Nicht vergessen: Damit erteilen Sie der Redaktion Ihre Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen.
