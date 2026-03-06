Fühlen Sie sich in Ihrer Beziehung auf Augenhöhe?

Es ist wieder soweit: Am Samstag begehen wir den alljährlichen internationalen Frauentag, da wird die Gleichberechtigung wieder großgeschrieben. Mal abgesehen davon, ob dieser Tag so Sinn macht, fragen wir uns: Wie schaut es mit der Gleichberechtigung in unseren Partnerschaften denn tatsächlich aus?
Gleichberechtigung in der Beziehung ist ein schönes Ideal. Doch im Alltag zeigt sich schnell: Sie ist manchmal leichter gesagt als gelebt. Nicht nur wegen uns selbst - auch Struktur und Gesellschaft lassen praktisch gelebte Augenhöhe nicht leicht zu. Das zeigt sich spätestens mit der Geburt eines Kindes. Aber auch sonst gelingt uns Gleichberechtigung nicht immer im Alltag. Oder doch?
Wie ist das bei Ihnen: Fühlen Sie sich auf Augenhöhe mit der Partnerin bzw. dem Partner? Wie sieht bei Ihnen die Rollenverteilung aus, versuchen Sie, Gleichberechtigung zu leben? Wo gelingt es, wo hapert es dabei besonders? Oder ist dieses „Auf-Augenhöhe-Sein“ einfach nur dummes Gerede, passiert automatisch und spielt in Wahrheit gar keine Rolle?
Haben Sie vielleicht Tipps für andere Paare, wie man gut gleichberechtigt leben kann? Oder wie man mit der Partnerin bzw. dem Partner über das Thema redet, ohne zu streiten? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und Erfahrungen – teilen Sie sie gerne mit uns!
